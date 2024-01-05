Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Necip, Emrecan T., Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.