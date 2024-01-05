Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI
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Kakaolu kardelen tatlısı nasıl yapılır? Kakaolu kardelen tatlısı malzemeleri ve püf noktaları..
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