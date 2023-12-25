Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

"Öncelikle acı günler yaşıyoruz. Şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Vatani görevini yapan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun"

"GEDSON'UN SAKATLIĞI SÜRÜYOR"

"Gedson Fernandes'in sakatlığı sürüyor. Ancak Noel olmasına rağmen takımın yanında olmak istediğini söyledi. Böyle bir talepte bulundu. Seve seve kabul ettik. O yüzden bizimle birlikte Hatay'a geldi."