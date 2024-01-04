TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Sambacı forvet!

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni bir forvet transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sırbistan'a giden Aybaba, Partizan'ın forvet oyuncusunu beğenmişti. Siyah-beyazlılar ise Brezilyalı forveti gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 06:40