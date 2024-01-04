Devre arası transfer dönemi çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni bir forvet transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sırbistan'a giden Aybaba, Partizan'ın forvet oyuncusunu beğenmişti. Siyah-beyazlılar ise Brezilyalı forveti gündemine aldı. İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken siyah beyazlılarda transfer planlamaları sürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.
Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sirbistan'a gitmiş ve ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izledikten sonra çok beğenmişti.
Takim'de yer alan habere göre tecrübeli yöneticinin, Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı.
Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'nın kontratı 2027'de sona erecek.