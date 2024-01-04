Beşiktaşlı yetkililer şimdi de diğer oyuncularla ilgili karar vermek için düğmeye bastı. Bu isimlerin başında da Vincent Aboubakar geliyor. Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlayan ve yerine yıldız bir isim transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.