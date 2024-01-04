Bronckhorst'la anlaşma tamam! İşte geliş tarihi
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G.Saray tek farkla avantajı kaptı! G.Saray tek farkla avantajı kaptı! 01:13
G.Saray tek farkla avantajı kaptı! G.Saray tek farkla avantajı kaptı! 01:12
Brezilyalı santrfor Beşiktaş'a! Brezilyalı santrfor Beşiktaş'a! 00:50
G.Saray'a ahtapot gibi orta saha! G.Saray'a ahtapot gibi orta saha! 00:41
Bronckhorst'la anlaşma tamam! İşte geliş tarihi Bronckhorst'la anlaşma tamam! İşte geliş tarihi 00:22
Rıdvan için takas iddiası! G.Saray... Rıdvan için takas iddiası! G.Saray... 00:22
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