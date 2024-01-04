Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği son buluyor. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen siyah-beyazlılar, 57 yaşındaki teknik direktörden olumlu yanıt alamamıştı. Bunun üzerine Kara Kartal'da ibre Giovanni Van Bronckhorst'a döndü. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşma yakın. Yardımcılar için devam ederken Van Bronckhorst aradaki son pürüzlerin giderilmesi halinde yarın İstanbul'a gelerek Kasımpaşa maçını tribünde izleyecek. Hollandalı hocayla 1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden büyük ölçüde anlaşılırken ekibi konusunda görüşmeler devam ediyor. 48 yaşındaki hocanın senelik 1.4 milyon Euro kazanacağı bildirildi. Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.