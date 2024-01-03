Beşiktaş'ın yıldızı için geliyorlar! Kartal transferde servet kazanacak

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak ve yapılacak takviyelere çevrildi. Ayrıca teknik direktörlük belirsizliği süren siyah-beyazlı ekibe sürpriz bir haber geldi. Kartal'ın yıldız ismi için İtalyan takımı flaş bir teklif yapacak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)