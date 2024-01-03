Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Mohamed Elneny'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu! Mohamed Elneny'den transfer kararı
Son dakika transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Trabzonspor, Arsenal'de kariyerini sürdüren Mohamed Elneny'i listesine eklemişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldız, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
İngiliz basını, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncu konusunda flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
"AYRILIĞIN EŞİĞİNDE"
İngiliz basınından Daily Mail, Mısırlı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini belirtti.