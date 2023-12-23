Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.
İspanyollar Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdu! Barcelona...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ilk gündem yeni çalıştırıcının kim olacağıydı... İspanyol basını, yeni teknik direktör konusunda flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Bu sonucun ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken, deneyimli çalıştırıcının Beşiktaş kariyeri sadece 42 gün sürdü.
Siyah-beyazlılarda 5 lig, 2 Konferans Ligi maçına çıkan Çalımbay; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.