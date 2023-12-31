Arat'ın ilk transferini duyurdular!
Uçar ve Aybaba futbolcuların yeni yılını kutladı!
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 31 Aralık 2023
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