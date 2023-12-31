Beşiktaş, ligdeki kötü gidişatı durdurmak istiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'ın ilk transferini duyurdular! İspanya devinden gelecek
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz hamlelere imza atmak istiyor. Bunun için siyah-beyazlı ekip İspanya'ya transfer harekatı düzenleyecek. Beşiktaş, La Liga'nın dev takımında oynayan bir yıldızı mercek altına aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, transfer dönemine yoğunlaştı.
Yeni Başkan Hasan Arat, devre arasında sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.