U19'dan hocası Serdar Topraktepe'nin kulübede olması nedeniyle daha moralli olan ve ilk kez gerçek yerinde oynayan Semih, iyi top saklıyor, yere sağlam basıyor, yeterli tekniği de var, fırsatçılığı da… Nitekim Amir'in harika pasında araya yaptığı koşu ve tek dokunuşla fileleri bulması söylediklerimin kanıtı. Rashica ilk kez gayretliydi, Muleka daha özgür hareket etti, Masuoaku sol kanatta iyi işler yaptı, Coley ligin değilse bile takımın gol kralı olma yolunda ilerlemeye devam etti. Son bölümde Hatayspor saldırdı ve bir de gol bulunca doğal olarak Beşiktaş'ta hafiften bir panik başladı. Mert kritik firikikte harika kurtarış yapıp bir ay sonra gelen deplasman galibiyetinde önemli pas sahibi oldu. Sahanın en çalışkan ismi Salih'in mükemmel golünün ofsayta kurban gitmesi talihsizlikti. Olsun, klas bir dokunuş izlemiş olduk.