TURGAY DEMİR – ZOR, KOLAY OLDU
Bir bakıyorsunuz ideal on biriyle sahaya çıktığı halde üç pas yapamayan bir Kartal, bir bakıyorsunuz 7-8 eksikle sahaya çıkıp iyi oynayan bir başka Kartal. Mersin'de, Hatayspor karşısında, Cenk'siz, Aboubakarsız, Gedson'suz, Alex'siz, Roiser'siz on birle maça başlayan Beşiktaş, son haftaların en derli toplu görüntüsünü verdi. Belli bir oyun disipliniyle hareket eden Siyah-Beyazlı oyuncular kanatlardan iyi bindirmeler yapıp ilk kez gerçek yerinde oynayan genç Semih ile Muleka'yı bolca beslediler. Maçın ilk iki dakikasında Kartal, Muleka ile 2-0 öne geçebilir ardından da farkı açabilirdi. Öyle iyi başladılar, oyun olarak hep rakibin bir adım önündeydiler.