TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yunanistan'a gidiyor
Üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ocak ayında flaş ayrılıkların yaşanması bekleniyordu. Bu doğrultuda Kartal'ın o yıldızına Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı. Beşiktaş'ta devre arasındaki ilk ayrılık o futbolcunun vedasıyla gerçekleşebilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.12.2023- 20:50