TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yunanistan'a gidiyor

Üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ocak ayında flaş ayrılıkların yaşanması bekleniyordu. Bu doğrultuda Kartal'ın o yıldızına Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı. Beşiktaş'ta devre arasındaki ilk ayrılık o futbolcunun vedasıyla gerçekleşebilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)