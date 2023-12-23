Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri Ole Gunnar Solskjaer olmuştu.

Norveçli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada siyah-beyazılardan teklif aldığını doğruladı.

NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.