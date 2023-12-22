Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etmişti.
Karşılaşmanın 46. dakikasında İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Beşiktaş'tan oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.
Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.