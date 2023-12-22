Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle kaleci Mert Günok'tan özür diledi.

Çalımbay, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum.

NE DEMİŞTİ?

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında hatalı gol yiyen kalecisi Mert Günok hakkında maç sonu yaptığı açıklamada, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullanmıştı.