Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Omar Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.