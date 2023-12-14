UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetiyor. Lugano - Beşiktaş müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Lugano'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Lugano: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Celar, Steffen, Sabbatini, Mai, Cimignani, Bislimi, Belhadj, Arigoni.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıktı. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

GRUPLARDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti. Ancak Beşiktaş grup maçlarında galibiyetle tanışamadı.