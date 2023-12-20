Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri!
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı siyah-beyazlılardaki geleceği ve transfer sürecine dair de konuştu. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bakırköy Ata Spor Kulübünün "Sporun Enleri" ödül töreninde Süleyman Seba Özel Ödülü'nün sahibi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ödül aldığı için mutlu olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu. Spor hayatı boyunca disiplinli olduğunu söyleyerek "Başarılarla geçen spor hayatım oldu. Böyle ödül verdiklerinde de çok mutlu oluyorum. Gelip almamak da olmaz. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta yönetim tarafından teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 10 gün uzatılmıştı.
Rıza Çalımbay bu kararın ardından açıklamalarda bulunarak, "Benim işim neyse ben onu yapıyorum. Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre de hareket ederiz. Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Ben yine söylüyorum, benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı varsa ben seve seve işimi yaparım, hiçbir sorun yok benim için." şeklinde konuştu.
Beşiktaş yönetiminin kadro dışı kararları hakkında da konuşan Çalımbay, bu durumun hemen hemen her kulüpte yaşadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"Kulüpler, takıma zararlı olan, bekledikleri performansı göstermeyenler veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir. Bu da normal bir şey. Bizde de kararı yönetim verdi. Tabii ki araştırmadan verilen bir karar değil. Mutlaka onların da yaşanan durumlar karşısında verdiği bir karardı. Biz de elimizde olan kadroyla oynayacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. En son Lugano maçında hem genç arkadaşlarımızı oynattık hem de takımdaki arkadaşlarımızla kaynaştırdık. Beraber oynadılar, çok da iyi oynadılar. Yine aynı şekilde sahaya çıkacağız. Hem genç arkadaşlarımızı hem de diğer arkadaşlarımızı kullanacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanmamız lazım. Hem Alanyaspor'u hem de Hatayspor'u yenmemiz lazım. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.
Son olarakta Beşiktaş'ın bu sezonki hedeflerinden ve devre arasında yapılacak transferi hakkında da konuşan Çalımbay, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Beşiktaş'ta hedef bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye Kupası var. Ne olursa olsun ligden kopmayacağız, ligde de gideceğiz. Takımın başına geldik, takımı tamamen tanıdık. Bundan sonra devre arasında 3-4 oyuncu da alınırsa her şey bambaşka olur. Samet abi, ben ve Feyyaz hoca her gün oturuyoruz, takıma bakıyoruz, alınacak oyunculara ve eksiklere bakıyoruz. Konuşarak bu durumu halletmeye çalışıyoruz."