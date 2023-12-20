Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı siyah-beyazlılardaki geleceği ve transfer sürecine dair de konuştu. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 15:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 16:00