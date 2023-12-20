Beşiktaş 100 yıl formasını tanıttı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla çıkacak.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, Cumhuriyeti 100. yıl logosunun, siya-beyazlı kulübün kurucularının ve onursal başkanlarının isimlerinin bulunduğu siyah forma, ilk kez oyuncuların sırtında olacak.
Formanın üzerinde Süleyman Seba, Şeref Bey ve Baba Hakkı'nın isimleri bulunuyor.
Kulübümüzden Bilgilendirme CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL FORMAMIZLA SAHADA OLACAĞIZ Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak… pic.twitter.com/xB26tEUEAv— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2023