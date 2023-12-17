Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun, mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile uzun vadeli bir plan düşünmediği öğrenildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Antonio Conte bombası! İşte İtalyan hocanın kararı
Devre arasında Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte'ye teklif yaptı. 54 yaşındaki çalıştırıcının gelen teklife verdiği yanıt da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
ÇALIMBAY'A OCAK'TA VEDA
Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Çalımbay ile devre arası dönemde yolların ayrılması planlanıyor.
Takvim'in haberine göre, ocak ayına kadarki süreci Çalımbay ile devam ettirmek isteyen yönetimin, Avrupa'dan da ünlü teknik adamlarla görüşme halinde olduğu ve teklif götürülen ismin son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte olduğu ifade edildi.