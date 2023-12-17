Takvim'in haberine göre, ocak ayına kadarki süreci Çalımbay ile devam ettirmek isteyen yönetimin, Avrupa'dan da ünlü teknik adamlarla görüşme halinde olduğu ve teklif götürülen ismin son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte olduğu ifade edildi.