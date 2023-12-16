Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan sakatlığı devam eden Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına 17 Aralık Pazar gü nü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.