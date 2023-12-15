İspanya La Liga devi Real Madrid'de 11 yıldır görev alan Luka Modric için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'tan Luka Modric bombası! Transferde 3 rakip birden
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Real Madrid'de bir dönem sona eriyor... Eflatun-beyazlıların Hırvat yıldızı Luka Modric'in sezon sonunda sözleşmesi biterken, İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Deneyimli futbolcunun önünde Türkiye dahil 2 ülkeden teklif olduğu ve Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar ve siyah-beyazlıların transferdeki 3 rakibi... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sezon sonunda sözleşmesi bitmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen 38 yaşındaki yıldızın önünde 2 "egzotik" teklif olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE Mİ, ARABİSTAN MI?
El Gol'ün haberine göre; Hırvat futbolcunun önünde Türkiye ve Suudi Arabistan seçenekleri bulunuyor.