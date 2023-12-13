Bu sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Sarı, Beşiktaş'a imzaya çok yakın. Siyah beyazlıların, Adana Demirspor ile 5 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edilirken, 25 yaşındaki futbolcudan transfer için önemli bir fedakarlık geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bir yandan takımda disiplin sağlamaya çalışan, diğer taraftan teknik direktör konusunda değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta bir başka koldan da transfer gündemi yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği iyi performansla milli takıma seçilen ve adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı ile ilgilenen Beşiktaş'ın, kulübü Adana Demirspor ile 5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Fotomaç'ın haberine göre, bu gelişme sonrası siyah beyazlı yönetimin 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın menajeriyle de masaya oturulduğu kaydedildi. Gelen haberlere göre tarafların sıkı bir pazarlık bile yaşanmadan el sıkışıldığı belirtildi.

SOL AYAĞINI ÇOK ETKİLİ KULLANIYOR

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde "Devre arasında gidecekler olacak. Ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın" demişti. Siyah beyazlıların artık devre arası transferde ilk olarak Yusuf Sarı'yı açıklaması bekleniyor. Fransa doğumlu olan 1.68 boyundaki oyuncu, etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu daha önce sırasıyla Marsilya, Clermont Foot, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formalarını terletmişti.