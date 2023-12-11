Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, AFP'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, devre arasında transfer dönemi hakkında konuştu.

İŞTE HASAN ARAT'IN SÖZLERİ:

Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız.