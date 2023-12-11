TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat açıkladı! "Devre arasında..."
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, devre arasında transfer dönemi hakkında konuştu. İşte Hasan Arat'ın sözleri... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 20:26
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, AFP'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, devre arasında transfer dönemi hakkında konuştu.
İŞTE HASAN ARAT'IN SÖZLERİ:
Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız.