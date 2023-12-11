Siyah beyazlı kulüp, ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası Josef de Souza'nın sözlerini hatırlattı.

Kulüpten yapılan paylaşımda Josef de Souza'nın geçtiğimiz sezon Ankaragücü maçında yaşanan olaylardan sonra ceza almasıyla ilgili kullandığı, "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" ifadeleri hatırlatıldı ve "Adalet herkese lazım" denildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, kafa travması geçiren ve sabaha kadar hastanede gözetim altında tutulacağı açıklanan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ifadeleri kullandı;

"Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz."