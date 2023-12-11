Beşiktaş'tan bomba transfer! Resmi görüşmeyi açıkladılar
Son günlerde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda 5 oyuncunun kadro dışı kalmasının ardından gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrilmişti. Fransız basını da Beşiktaş'ın resmi görüşmelerde bulunduğu yıldızı açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2023- 21:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023- 21:31