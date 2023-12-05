Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmanı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da takip etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.