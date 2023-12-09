Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün önemli olan kimin oynayıp oynamadığı değil, maçı kazanmamız. Tercihlerden farklı bir şey çıkarmaya gerek yok. Oyunculardan bir şey istemedik sadece net bir galibiyet istedik...

ABOUBAKAR'IN OLMAMASININ NEDENİ...

Bir oyuncu oynamayabilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir. Kadromuz bu. En iyisini yapacağız. Sonradan girenlerin de faydası olacak. Ankaragücü maçında ikinci yarı aldığımız oyuncularla iyi oynadık, puan aldık. Kim oynamış, oynamamış önemli değil. Tek amacımız kazanmak.

Oyunculardan net galibiyet istedik. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Kazanmamız gerekiyor.