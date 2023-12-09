Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Bugün de üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim.