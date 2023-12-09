Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maçı kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain açıklamalarda bulundu.

İŞTE CHAMBERLAIN'İN AÇIKLAMALARI

"RAKİBİMİZ BİZDEN DAHA KALİTELİ OYNADI"

"Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. 3. bölgede fırsat yaratmak için kalite lazım, o kaliteyi gösteremedik, yapamadık. Mücadele etmeye çalıştığımız anlar oldu ama ikinci yarıda fazla yapamadık. Dürüst olmak lazım. Kalite anlamında rakibimiz bizden üstündü. Fırsatları da değerlendiremediler. Yeterince iyi değildik."

"ÇOK ÜZÜCÜ ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

"Çok fazla sebebi olabilir bu durumun. Konsantrasyon evet, bir sebeptir. Rakip bekler bize çok sıkıntı çıkardı. Etkili oldular, tehlikeli oldular. Bireysel hatalar da yaptık hepimiz, bilemiyorum. Rakibin kalitesini durduramadık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. Devre arasında ikinci yarı çıkıp bir şeyler yapabileceğimiz fikri vardı ama maalesef öyle olmadı. Direkt sebebi bulmak zor. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım. Bugün bizde bunlar yoktu."