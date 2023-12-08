Beşiktaş tarihine damga vurmuş kulübün yaşayan efsanesi Ricardo Anrade Quaresma Bernardo, Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Portekizli süper star, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

İŞTE RICARDO QUARESMA'NIN AÇIKLAMALARI

''BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM''

"Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, ''Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak.'' ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNMEDEN EVET DERİM"

Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim." şeklinde konuştu.

"OYNAYABİLECEK DURUMDAYIM"

Yıldız futbolcu kendisiyle alakalı olarak ise, "Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek benim için çok güzel olurdu. Şu anda sadece 10 dakika değil daha da fazla oynayabilecek durumdayım. Bunun kararını elbette yöneticilerimiz verir." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DAİMA KALBİMDE VE HATAYIMDA OLACAK"

Portekizli yıldız Bein Sports'a verdiği röportajda Beşiktaş'ı çok özlediğini belirterek, "İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer. Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum." ifadelerini kullandı.

"TALISCA'YA ULAŞMAK KOLAY ÖNEMLİ OLAN ONUN NE DÜŞÜNDÜĞÜ"

"Konuşmakta sıkıntı yok. Talisca ve Cristiano Ronaldo'ya ulaşmak kolay. Talisca Beşiktaş'a geri dönmek istiyor mu, bu önemli. Açık kapı varsa oturup konuşmak çok önemli. Beşiktaş, herhangi bir konuda ihtiyaç duyarsa ben her zaman yardıma hazırım."