Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır. Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.