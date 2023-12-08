Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır. Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına Emir Şiranlı getirilmiştir. Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev… pic.twitter.com/oeF6lh2WUv— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2023