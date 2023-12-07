Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Hasan Arat, özellikle sezon sonunda kadroda radikal bir değişikliğe gidileceğini ifade etmişti. Kara Kartal'a eski yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'de sezon Şenol Güneş ile başlayan, ancak alınan kötü skorların ardından görevden ayrılan tecrübeli teknik adamın yerine Burak Yılmaz geçmişti. Beşiktaş yönetimi de seçim kararı almıştı.

Yönetim seçime kadar Burak Yılmaz ile devam etmek istemesine rağmen takımın durumunda bir değişiklik olmayınca göreve Rıza Çalımbay geldi. Yapılan başkanlık seçimini ise Hasan Arat kazandı.

HASAN ARAT'TAN TALISCA SÖZLERİ

Beşiktaş taraftarları, 2016-2018 yılları arasında siyah - beyazlı formayı giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı unutamıyor. Öyle ki Beşiktaş taraftarları her transfer döneminde yıldız oyuncuyu gündeme getirerek transferinin gerçekleştirilmesini istiyor.

Seçimden günler önce, Başkan Hasan Arat katıldığı bir programda Talisca ile ilgili gelen soruya, "Ben sporcularla görüşmem, kurumlarla görüşürüm. Doğru ve yasal olan bu. Talisca için bakacağız. Bütün çocuklar onu istiyor" şeklinde yanıt vermişti.

İŞTE TALISCA GERÇEĞİ

Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fanatik'in haberine göre ligde lider Al Hilal'in yedi puan gerisinde kalan Suud ekibinin, devre arasında Anderson Talisca'yı göndermesinin çok düşük ihtimal olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A BİR DE İYİ HABER

Al Nassr'ın sezon sonu için ise fikri değişebilir. Devre arasında takımı bozabilecek bir ayrılığa izin vermeyecek olan Suud ekibi, sezon sonunda gelecek tekliflere göre Anderson Talisca'nın satışına onay verebilir.

HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Bu sezon Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 17 kez gol sevinci yaşarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.