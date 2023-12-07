Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, derbi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. (FB spor haberi)

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolculardan Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Colley'in, Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecek.