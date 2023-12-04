TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş milli yıldız için devreye girdi!

Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimin ardından başkanlık koltuğuna Hasan Arat geldi. Siyah-beyazlı ekibin 35. başkanı olan Arat, ocak ayında kadronun güçlendirileceğini birçok kez ifade etmişti. Kadroda acil takviyeye ihtiyaç duyan Kara Kartal, Fenerbahçe'nin ilgilendiği milli yıldız için çalışmalara başladı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 16:37