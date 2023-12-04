Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat'ın ilk transfer belli oldu! Chelsea'nin genç yıldızı geliyor
Beşiktaş'ta yapılan seçimin ardından 35. başkan Hasan Arat oldu. Arat, seçim döneminde PSG, Al-Nassr ve Chelsea'nin başkanları ile bir araya gelerek iş birliği yaptığını açıkladı. Başkan Hasan Arat, devre arasındaki ilk transferi Chelsea'den gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, başkanlık koltuğuna oturdu.
Arat, "46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.