Trendyol Süper Lig'de günün kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

"BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

"Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar.

"SAKAT ÇOK, GERÇEK BU"

"Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok."