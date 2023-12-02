TRANSFER HABERİ - Süper Lig devinden Toni Kroos bombası! Ocakta gelecek

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İstanbul devi ise bombayı patlattı ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 11:09