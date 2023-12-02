Beşiktaş'ta yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde adaylar, temaslarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERİ - Süper Lig devinden Toni Kroos bombası! Ocakta gelecek
Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İstanbul devi ise bombayı patlattı ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos için harekete geçti. İşte detaylar...
Her transfer döneminde gündeme gelen Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için, "Kulübü onay verir ise gidip alıp geliriz. Vermez ise daha iyisini alırız" diyen Serdal Adalı'nın planı ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre, Talisca olmaması durumunda diğer seçenek Toni Kroos.