Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın son yıllarda Avrupa'daki kötü performansı dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ta çöküş dönemi! İşte dikkat çeken istatistik
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Club Brugge'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Bu skorla birlikte siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki çöküşü sürüyor. İşte Kara Kartal'ın kötü istatistiği... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.12.2023- 12:38
Fotomaç'ın haberine göre, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkan siyah beyazlılar, o tarihten sonra gruplarda adeta dibi gördü.
23 kez gruplarda mücadele eden Beşiktaş, 18 maçtan yenilgiyle ayrıldı. 3 galibiyet alabilen Kara Kartal, 2 kez de berabere kaldı.