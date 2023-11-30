UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta müsabakasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
Grupta prestij maçına çıkan siyah-beyazlılar rakibine 5-0 mağlup oldu.
Maçta gol perdesini misafir takımda 4. dakikada Casper Nielsen açtı.
Thiago 14. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atarken 47. dakikada ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.
3 dakika sonra 50. dakikada Onyedika skoru 4-0 yaptı.
69. dakikada Andreas Olsen maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 13 yaptı.
Temsilcimiz Beşiktaş ise 1 puanla son sırada kaldı.
BEŞİKTAŞ GRUPTA GALİBİYET ALAMADI!
Konferans Ligi'nde D Grubu'nda 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar 5. maçında da galibiyet çıkaramadı.
RIZA ÇALIMBAY'LA İLK MAĞLUBİYET
Beşiktaş'a yeniden teknik direktör olarak gelen Rıza Çalımbay çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyet almayı başarmıştı.
3. maçına Club Brugge karşısında çıkan deneyimli teknik adam sahadan yenilgiyle ayrıldı.