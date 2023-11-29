Beşiktaş Club Brugge'a hazır!

UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş sahasında Club Brugge'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Jean Onana, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Eric Bailly, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Club Brugge müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.