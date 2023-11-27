Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transferde beklenmedik gelişme! Beşiktaş'tan 20 milyon Euro istediler
Süper Lig'de oynağı son 2 maçtan galip ayrılan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda alınan sonuçların yanı sıra başkanlık seçimi ve ocak ayında yapılacak transferler de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kartal'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldız için dev bir bonservis ücreti belirlendi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar son olarak 13. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Kartal zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.