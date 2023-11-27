Transferde beklenmedik gelişme! Beşiktaş'tan 20 milyon Euro istediler

Süper Lig'de oynağı son 2 maçtan galip ayrılan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda alınan sonuçların yanı sıra başkanlık seçimi ve ocak ayında yapılacak transferler de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kartal'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldız için dev bir bonservis ücreti belirlendi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 15:33