TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | ÖZEL

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | ÖZEL

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası 31 yaşındaki yıldızla yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Cezayirli futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 22:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 22:56