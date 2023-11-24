Bu sezon istenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | ÖZEL
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası 31 yaşındaki yıldızla yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Cezayirli futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren siyah beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirmişti.
Seçilecek yeni yönetimle birlikte düzlüğe çıkmak isteyen Kartal, yaşadığı sancılı dönemi geride bırakmak istiyor.