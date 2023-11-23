Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarlı şekilde sahalarda yer alamadı.
Beşiktaşlı yıldız antrenmana çıkmadı! Samsunspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yıldız isim antrenmana çıkmazken, bu maçta oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2023- 09:39
Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika şans bulan 29 yaşındaki stoperin, dünkü antrenmana çıkmadığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Bailly'nin ağrıları olduğu ve bir kez daha kadroya girmeme ihtimali bulunduğu öğrenildi.