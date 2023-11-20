2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terleten Mohamed Elneny o dönem göstermiş olduğu performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisi kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın yıldızı geri mi dönüyor? Haber yolladı
Beşiktaş'ta gözler başkanlık seçimine çevrildi. Siyah-beyazlılarda transferde ise sürpriz gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Son çıkan haberde ise Beşiktaş'ın eski yıldızı dönmek için haber yolladı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Son olarak ise yıldız isimden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Arsenal'de bu sezon sadece üç karşılaşmada 12 dakika süre alabilen ve Londra ekibinde mutsuz olan 31 yaşındaki futbolcu menajerine Beşiktaş'la anlaşması için talimat verdi.