Beşiktaş, milli arada deplasmanda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapıyor. Sakaryaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'e Rıza Çalımbay önderliğinde devam eden Beşiktaş, deplasmanda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem, Sinan, Odise, Del Valle, Kasongo

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat 15:00'te başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.