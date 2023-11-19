Trendyol Süper Lig'e Rıza Çalımbay önderliğinde devam eden Beşiktaş, deplasmanda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem, Sinan, Odise, Del Valle, Kasongo
SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat 15:00'te başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.