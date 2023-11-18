Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken yaklaşan ara transfer dönemi için de ihtimaller belirmeye başladı. Rıza Çalımbay yönetiminde zirve yarışında iddialı olmak adına çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar'a eski yıldızından bir mesaj geldi.
TRANSFER HABERİ | Wout Weghorst'tan Beşiktaş'a mesaj var! Takıma geri dönecek mi?
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, yeni başkanını seçmek için kongreye giderken transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların eski forveti Wout Weghorst'tan kulübe mesaj geldi. Yıldız oyuncu takıma geri dönecek mi? İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kara Kartal'ın geçen sezon Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan Hollandalı golcü, lig bitimiyle Burnley'e dönmüş ve sonrasında bu kez Almanya kulübü Hoffenheim'a kiralanmıştı.
Kariyer planlaması oldukça düzensiz şekilde ilerleyen 31 yaşındaki 1,91'lik santrfor, Almanya temsilcisinde 11 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. Beklentilerin altında bir görüntü sergileyen ve Hoffenheim'da mutsuz olan deneyimli oyuncunun menajerinin, Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Weghorst'un temsilcisinin, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle konuşup oyuncusunu siyah-beyazlılar'a önerdiği bildirildi.