Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Cezayirli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum. Oynama kararını ben aldım, bu noktada sağlık ekibi veya başka hiç kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını hissediyorum ama takıam faydalı olmak amacıyla oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Henüz bitmedi, geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.