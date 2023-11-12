Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Zaynutdinov...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakhtiyor Zaynutdinov'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır.