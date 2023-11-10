Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, 11 Kasım saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü… pic.twitter.com/hPQParevnp— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 10, 2023