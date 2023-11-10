SON DAKİKA: Beşiktaş Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlandığını açıkladı!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Öte yandan siyah beyazlılar, tecrübeli hocanın 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, 11 Kasım saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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