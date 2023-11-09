Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica hakkında Alman basınında flaş bir haber yer aldı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Bomba Rashica itirafı! 'Milan ve Real Madrid...'
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica ile ilgili çarpıcı bir haber ortaya çıktı. Alman basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların Kosovalı yıldızı hakkında çarpıcı bir transfer itirafı geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun bonservisini Norwich City'den almıştı.
Kartal, KAP'a yaptığı açıklamada Kosovalı kanat için 5.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurmuştu.